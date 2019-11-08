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В Україні очікується сильний туман

Новини » Суспільство     08.11.2019 - 16:53
В Україні очікується сильний туман
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Видимість погіршиться до 200-500 метрів

У суботу, 9 листопада, у деяких областях України очікується туман, у зв'язку з чим погіршиться видимість. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Укравтодору.

Повідомляється, що завтра вночі та вранці у Карпатах, південних та східних областях очікується туман. Через туман видимість погіршиться до 200-500 метрів.

"За прогнозами Укргідрометцентру 9 листопада вночі та вранці в Карпатах, південних та східних областях туман, видимість 200-500 м (2 рівень небезпеки, жовтий). Будьте максимально уважними за кермом, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, погода в Україні на вихідних 9-10 листопада буде теплою, проте подекуди можливі невеликі опади. У суботу в північних, західних і центральних областях пройдуть дощі. В неділю опади можливі лише в Карпатах та на крайньому заході.

РБК-Україна повідомляло, що погода в Україні у суботу, 9 листопада, буде дощовою на заході, півночі і в центральній частині країни. За даними синоптика Наталки Діденко, дощі очікуються в нічні та ранкові години, а вдень вони припиняться.

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