В Украине ожидается резкий спад температуры, но жара вернется

В ближайшие дни в Украине ожидается похолодание. Жара спадет, но на следующей неделе температура снова может превысить 30 градусов.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Температурный фон снизится до 20-25 градусов. В Киеве в ближайшие два дня даже будет 20-22 градусов. А на юге и востоке страны также уже не будет 35 градусов, но температурный фон будет более комфортен - до 28 градусов", - сказала она.

По ее словам, на следующей неделе снова может быть такое, что снова восстановится жара на юге и востоке Украины, на севере и западе также будет повышение температуры, но где-то до 27-28 градусов.

"Пока что лето продолжается, и в ближайшие десять дней не прогнозируем резкого снижения температуры. На конец месяца, конечно, температура станет ниже, но пока расчеты не дают похолодания и осенних температур", - сказала синоптик.

Голеня также отметила, что заморозков в Украине пока не ожидается.

Напомним, в начале сентября температура в Киеве превысила норму на 10 градусов. Среднесуточная температура воздуха 1 сентября 2020 года составляла 27,4 градусов тепла. Это на 1,8 градуса выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня 2015 года.

По прогнозу Укргидрометцентра, в сентябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 14-19 градусов тепла (в горах 11-12 градусов тепла). Это на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.