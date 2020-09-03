В Україні очікується різкий спад температури, але спека повернеться

У найближчі дні в Україні очікується похолодання. Спека спаде, але на наступному тижні температура знову може перевищити 30 градусів.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Температурний фон знизиться до 20-25 градусів. У Києві у найближчі два дні навіть буде 20-22 градусів. А на півдні та сході країни також вже не буде 35 градусів, але буде температурний фон більш комфортніший - до 28 градусів", - сказала вона.

За її словами, на наступному тижні знову може бути таке, що знову відновиться спека на півдні та сході України, на півночі та заході також буде підвищення температури, але десь до 27-28 градусів.

"Поки що літо триває, і в найближчі десять днів не прогнозуємо різкого зниження температури. На кінець місяця, звичайно, температура стане нижчою, але поки що розрахунки не дають похолодання та осінніх температур", - сказала синоптик.

Голеня також відзначила, що заморозків в Україні поки що не очікується.

Нагадаємо, на початку вересня температура в Києві перевищила норму на 10 градусів. Середньодобова температура повітря 1 вересня 2020 року становила 27,4 градусів тепла. Це на 1,8 градусів вище попереднього рекордного значення температури для цього дня 2015 року.

За прогнозом Укргідрометцентру, у вересні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 14-19 градусів тепла (в горах 11-12 градусів тепла). Це на 1-2 градусів вище середніх багаторічних значень.