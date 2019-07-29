В Украине ожидается повышение уровней воды в реках

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Уровень воды поднимется в связи с сильными дождями в Закарпатской области

В Закарпатской области ожидается повышение уровней воды в водоемах из-за значительных дождей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозам Укргидрометцентра, во второй половине суток 29 июля, вследствие ожидаемых дождей на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатской области возможно мимолетное повышение уровней воды.

"Повышение уровня воды на 0,2 - 0,5 м без негативных последствий. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование местного склонного стока, локальных селевых потоков", - говорится в сообщении.

Отметим, РБК-Украина сообщало, что в Киевской области в ближайший час с удержанием до конца дня 29 июля в отдельных районах ожидаются шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности).

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве в ближайшие дни ожидается повышение уровня пожарной опасности. 29-31 июля в Киеве будет высокая (4 класса) пожарная опасность.

Кроме того, сообщалось, что в Украину с 30 июля идет очередная волна похолодания.