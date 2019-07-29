В Україні очікується підвищення рівнів води на річках

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Рівень води підніметься у зв'язку із значними дощами у Закарпатській області

У Закарпатській області очікується підвищення рівнів води у водоймах у зв'язку із значними дощами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозами УкрГідрометцентру, у другiй половини доби 29 липня, унаслідок очікуваних дощів на малих водотоках та верхів’ях річок Закарпатської області можливе швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води.

"Підвищення рівня води буде на 0,2 - 0,5 м без негативних наслідків. У місцях проходження сильних злив можливе формування місцевого схилового стоку, локальних селевих потоків", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, РБК-Україна повідомляло, що у Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця дня 29 липня в окремих районах очікуються шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності).

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві у найближчі дні очікується підвищення рівня пожежної небезпеки. 29-31 липня у Києві буде висока (4 класу) пожежна небезпека.

Крім того, повідомлялося, що в Україні з 30 липня йде чергова хвиля похолодання.