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Синоптики предупреждают о грозах и граде в Украине

Новости » Общество    29.07.2019 - 12:54
Синоптики предупреждают о грозах и граде в Украине
Иллюстративное фото (facebook.com/kievstolicaua)

По Киевской области в ближайший час передают грозы

Погода в Украине сегодня, 29 июля, ухудшится, в западных и большинстве северных областей грозы, град и шквалы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Так, сегодня во второй половине дня в западных и большинстве северных областей, а также в течение суток 30 июля в Украине грозы, град и шквалы. По Киевской области в ближайший час с удержанием до конца дня в отдельных районах шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности)

Кроме того, по данным синоптиков, сегодня в Закарпатской области местами значительные дожди (І уровень опасности).

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что с завтрашнего дня в Украину идет похолодание. В северных областях и на западе Украины, а также в Харьковской области температура воздуха снизится и составит +25+28 градусов. В свою очередь, в Киеве также ухудшится погода.

"Так что ближайшую неделю, а, особенно, выходные, 3-4 августа, в Киеве будут достаточно свежими. Поэтому ловим сегодня летнюю жару, потому что уже завтра за ней придется ехать на юг", - сообщила Диденко.

Отметим, что синоптики предупредили, что в Киеве в ближайшие дни ожидается повышение уровня пожарной опасности. 29-31 июля в Киеве ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность.

В Украину идет очередное похолодание Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в Киеве
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