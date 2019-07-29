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Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в Киеве

Новости » Общество    29.07.2019 - 09:11
Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в Киеве
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В Киеве 29-31 июля ожидается высокая пожарная опасность

В Киеве в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу Укргидрометцетра, 29-31 июля в Киеве ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность.

Напомним, по данным синоптиков, неделя начнется с солнечной и жаркой погоды почти во всех областях страны, лишь на севере и западе возможны небольшие дожди, местами с грозами. Днем температура в большинстве регионов будет колебаться от +30 до +32. В столице сегодня ожидается солнечная и жаркая погода. Температура воздуха днем будет достигать +29...+31, ночью ожидается от +17 до +19.

Как сообщало РБК-Украина, погода в Украине в ближайшие дни будет сухой и солнечной почти во всех областях, температура ожидается до +30. 29 июля будет жарко, температура воздуха будет превышать +30 градусов.

Кроме того, что в Киеве понедельник будет жарким, Наталья Диденко прогнозирует, что в дальнейшем начнет постепенно заходить в Украину холодный воздух и уже в следующие выходные ожидается существенное похолодание

Синоптик рассказала, когда ждать похолодания в Украине В Украине сегодня жара до +31
Новости Украины пожарная опасностьПогода
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