Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в Киеве

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В Киеве 29-31 июля ожидается высокая пожарная опасность

В Киеве в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу Укргидрометцетра, 29-31 июля в Киеве ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность.

Напомним, по данным синоптиков, неделя начнется с солнечной и жаркой погоды почти во всех областях страны, лишь на севере и западе возможны небольшие дожди, местами с грозами. Днем температура в большинстве регионов будет колебаться от +30 до +32. В столице сегодня ожидается солнечная и жаркая погода. Температура воздуха днем будет достигать +29...+31, ночью ожидается от +17 до +19.

Как сообщало РБК-Украина, погода в Украине в ближайшие дни будет сухой и солнечной почти во всех областях, температура ожидается до +30. 29 июля будет жарко, температура воздуха будет превышать +30 градусов.

Кроме того, что в Киеве понедельник будет жарким, Наталья Диденко прогнозирует, что в дальнейшем начнет постепенно заходить в Украину холодный воздух и уже в следующие выходные ожидается существенное похолодание.