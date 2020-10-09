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В Украине ожидается поднятие уровней воды в реках

Украина, Пятница 09 октября 2020 09:36
В Украине ожидается поднятие уровней воды в реках
Фото: измерение уровня воды (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине 9 октября ожидается поднятие уровней воды на реках в западных областях. В частности, уровень воды подымится в реках Прута, Сирет и Днестр.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На реках бассейнов Прута и Сирет ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями. Такое же поднятие уровней воды ожидается на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая и Винницкая области).

Поднятие воды пройдет без негативных последствий, однако на притоках Днестра возможно формирование значительного местного стока в связи со значительными дождями.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня, 9 октября, в Украине будет сухая погода практически на всей территории страны. Температура воздуха днем будет колебаться от +15 до +23 градусов.

Отметим, днями из-за сильных дождей подтопило Ивано-Франковск. Также в результате непогоды были повалены деревья, в связи с чем были повреждены линии электропередач.

Также сообщалось, что 7 октября Киев накрыла гроза и сильный дождь. В связи с этим были подтоплены некоторые улицы, что привело к проблемам с движением транспорта.

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