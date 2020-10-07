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Киев накрыла гроза

Киев, Среда 07 октября 2020 10:15
Киев накрыла гроза
Фото: дождь (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве резко ухудшилась погода. Город накрыла гроза, идет сильный дождь.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Техника киевской гидрослужбы выехала на места возможных подтоплений: на Броварской проспект возле станции метро "Черниговская", на развязку возле станции метро "Левобережная", на улицу Брожка, в тоннель на улице Елены Телиги.

Сейчас работают 72 единицы спецтехники.

Киев накрыла грозаФото: гроза в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Синоптики прогнозировали, что в Киеве ожидается значительный дождь и гроза (I уровень опасности, желтый).

Более того, с самого утра в Киеве образовались значительные пробки на правом берегу.

Усложнено движение транспорта на проспектах Победы, Палладина, Гузара, Большой окружной дороге, улицах Щусева, Телиги, проспекте Лобановского, Чекаловском бульваре, Голосеевском проспекте, бульварах Шевченко, Леси Украинки, улицах Жилянской, Большой Васильковской, Банковой.

Ранее сообщалось, что на большей территории страны ожидаются дожди, местами с грозами.

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