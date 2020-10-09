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В Україні очікується підняття рівнів води у річках

Україна, П'ятниця 09 жовтня 2020 09:36
В Україні очікується підняття рівнів води у річках
Фото: вимірювання рівня води (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні 9 жовтня очікується підняття рівнів води на річках у західних областях. Зокрема, рівень води підніметься в річках Прут, Сірет та Дністер.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На річках басейнів Прута та Сірет очікується підвищення рівнів води на 0,2-0,7 м над рівнями. Таке ж підняття рівнів води очікується на лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька і Вінницька області).

Підняття води пройде без негативних наслідків, проте на притоках Дністра можливе формування значного місцевого стоку у зв'язку зі значними дощами.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні, 9 жовтня, в Україні буде суха погода практично на всій території країни. Температура повітря вдень коливатиметься від +15 до +23 градусів.

Зазначимо, днями з-за сильних дощів підтопило Івано-Франківськ. Також внаслідок негоди були повалені дерева, в зв'язку з чим були пошкоджені лінії електропередач.

Також повідомлялося, що 7 жовтня Київ накрила гроза і сильний дощ. У зв'язку з цим були деякі вулиці підтоплені, що призвело до проблем з рухом транспорту.

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