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Сегодня в Украине будет сухо и до +23 градусов

Украина, Пятница 09 октября 2020 08:00
Сегодня в Украине будет сухо и до +23 градусов
Фото: осень в Украине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 9 октября, в Украине практически на всей территории страны будет сухо. Температура воздуха днем будет колебаться от +15 до +23 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Небольшие дожди ожидаются лишь в Одесской области. На остальной территории страны будет сухо, с переменной облачностью.

Температура днем на западе будет +15 +19 градусов. Ночью +9+13 кроме Львовской и Волынской областей, где ожидается +6+9 градусов. В центральных и северных областях температура воздуха днем составит +19 +21 градусов, ночью +11 +13. В восточных и южных регионах днем от +20 до +23 градусов, ночью +11 +13, кроме Луганской и Донецкой областей - там +6 +8 градусов.

Сегодня в Украине будет сухо и до +23 градусов

Прогноз в Киеве

В столице сегодня без осадков. Температура воздуха днем будет от +19 до +21 градуса. Ночью +12 +14.

Сегодня в Украине будет сухо и до +23 градусов

Ранее сообщалось, что в Украину возвращается "бабье лето", которое продлится до середины следующей недели. При этом температура воздуха в стране превышает климатическую норму на 3-11 градусов.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве две ночи подряд становились самыми теплыми за всю историю наблюдений.

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