В Украине ожидается подъем уровня воды в реках: возможны подтопления

В Украине из-за сильных дождей ожидается подъем уровней воды. В результате местами возможны подтопления.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, затопления сельскохозяйственных угодий возможно на реках бассейнов Сяна и Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях. Там уровень воды поднимется на 0,5-1,5 метра, на отдельных участках до 2 метров.

Также повышение уровней воды ожидается в реках бассейна Припяти - на 0,1-0,5 метра, реках Закарпатской области - на 0,5-1,5 мера, и реках бассейнов Прута, Сирет и Западного Буга во Львовской и Волынской областях - на 0,3-1,3 метра.

Кроме этого в ГСЧС отметили, что местами возможно формирование склонного стока.

Напомним, в Украине 31 мая ожидается дождливая погода во всех регионах страны, температура воздуха составит +15+20 градусов, на юго-востоке - до +23.

Отметим, днями в Одессе из-за сильного ливня затопило Приморске и Балковскую улицы.

Также РБК-Украина писало, что вчера в столице наблюдался ливневый дождь и подтопления на ряде улиц.