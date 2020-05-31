Дожди с грозами и небольшое потепление: погода в Украине на сегодня

Фото: люди с зонтиками (РБК-Украина)

Сегодня на юго-востоке будет до +23 тепла

Погода в Украине в воскресенье, 30 мая, остается дождливой, местами с грозами и сильным ветром. Температура воздуха днем в некоторых регионах достигнет +23 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По данным синоптиков, во всех без исключения регионах ожидаются дожди в дневное и ночное время суток. Во всех областях, кроме западных, будут грозы. Скорость ветра по Украине составит 7-12 метров за секунду.

В западных областях днем будет от +15 до +18 тепла. Ночью столбики термометров опустятся до +9 градусов

В центральных и северных областях ожидается от +15 до +20 градусов тепла. Ночью будет в пределах +9 +12 градусов.

На юго-востоке Украины будет теплее от +19 до +23 тепла, а ночью от +10 до +13 градусов.

Фото: погода в Украине на 31 мая (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня снова будут лить дожди. Температура воздуха днем составит +16+18, а ночью +10+12 градусов.

Фото: погода в Киевской области на 31 мая (meteo.gov.ua)

Напомним, в последние выходные мая нашу страну будет заливать дождями из-за того, что на территорию Украины снова идет циклон.

Также РБК-Украина писало, что вчера в столице наблюдался ливневый дождь и подтопления на ряде улиц.

Отметим, что позавчера погода в Одессе резко ухудшилась из-за сильного ливня, в результате которого затопило Приморске и Балковскую улицы.

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Автор: Максим Зайченко