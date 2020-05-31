В Україні очікується підйом рівня води в річках: можливі підтоплення

В Україні із-за сильних дощів очікується підйом рівнів води. В результаті місцями можливі підтоплення.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, затоплення сільськогосподарських угідь можливо на річках басейнів Сяну та Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях. Там рівень води підніметься на 0,5-1,5 м, на окремих ділянках до 2 метрів.

Також підвищення рівнів води очікується на річках басейну Прип'яті - на 0,1-0,5 метра, річках Закарпатської області на 0,5-1,5 захід, і річках басейнів Прута, Сіреті та Західного Бугу у Львівській і Волинській областях - на 0,3-1,3 метра.

Крім цього у ДСНС відзначили, що місцями можливе формування схилового стоку.

Нагадаємо, в Україні 31 травня очікується дощова погода у всіх регіонах країни, температура повітря становитиме +15+20 градусів, на південному сході - до +23.

Зазначимо, днями в Одесі з-за сильної зливи затопило Приморську і Балківську вулиці.

Також РБК-Україна писало, що вчора у столиці спостерігався зливовий дощ і підтоплення на ряді вулиць.