Ливневый дождь и подтопления: Киев накрыла непогода

Фото: дождь в Киеве (РБК-Украина)

На дорогах столицы наблюдаются подтопления

В субботу, 30 мая, Киев накрыла непогода. В столице наблюдается ливневый дождь и подтопления на ряде улиц.

Об этом сообщает "Киевавтодор".

Так, из-за значительных дождей утром в столице коммунальщики в усиленном режиме должны были выйти на работу для ликвидации подтоплений на улицах.

Сейчас коммунальщики завершают работы на ул. Пестеля. Там проблема возникла из-за значительного повышения уровня реки Лыбидь, в которую попадает вода из ливнестоков. Также заканчиваются работы на Броварском проспекте возле станции метро "Черниговская".

"Ливни прогнозируют сегодня в течение суток. Поэтому гидрослужба будет работать в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Фото: коммунальщики откачивают воду на подтопленных улицах в Киеве (facebook.com/kievavtodor) віталька кличко ІДИ У ВІДСТАВКУ!!!! Дорогу возле метро Черниговская затопило В Киеве как только дождь, так и сразу... Опубліковано Леонідом Пархоменком Субота, 30 травня 2020 р. Ну что, поплыли

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Автор: Максим Зайченко