В Украине ожидается подъем уровня воды в реках

В воскресенье, 26 мая 2019, на реках западных областей Украины ожидается поднятие уровня воды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, на 0,1 - 0,6 м уровень воды поднимется на реках бассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях. Возможно затопление заводей и сельскохозяйственных угодий. В Сокальском районе Львовской области вода может подтопить приречные населенные пункты.

На реках бассейна Припяти уровень воды может подняться на 0,2 - 0,8 м с последующим затоплением заводей, сельскохозяйственных угодий и хозяйственных сооружений. В ряде сел Волынской и Ровенской области возможно затопление дорог местного значения.

Также, подъем уровня воды ожидается на р. Тиса возле Чопа. Прогнозируется подъем воды на 1140-1190 см с удержанием воды в поймах.

Напомним, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что ситуация с паводками в Закарпатской и Ивано-Франковской областях начинает стабилизироваться.

РБК-Украина писало, что на западе Украины в подтопленных районах Ивано-Франковской и Закарпатской области постепенно спадает уровень воды.

Добавим, в западных областях Украины в результате подтоплений, вызванных сильными дождями, повреждены несколько десятков домов. В Закарпатской области по состоянию на 7:00 24 мая оставались подтопленными 23 жилых дома, 241 домохозяйство, 1 тыс. 835 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, повреждено 15 мостовых переходов и разрушен один мост через реку Латорица в с. Котельница Воловецкого района.