На западе Украины в подтопленных районах постепенно спадает уровень воды

Фото: подтопления на западе Украины (dsns.gov.ua)

Спасатели совершили 23 выезда для оказания помощи населению

На западе Украины в подтопленных районах Ивано-Франковской и Закарпатской области постепенно спадает уровень воды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В ГСЧС заявили, что по состоянию на 11:00 субботы, 25 мая, уровень воды постепенно падает.

Они рассказали, что с начала работ подразделения ГСЧС осуществили 23 выезда для оказания помощи населению и откачали 31 400 кубических метров воды.

"Для откачки воды и предоставления помощи населению от ГСЧС привлечено 108 человек. личного состава, 7 мотопомп и 23 ед. техники", - добавили спасатели.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в западных областях Украины в результате подтоплений, вызванных сильными дождями, повреждены несколько десятков домов. В Закарпатской области по состоянию на 7:00 24 мая остаются подтопленными 23 жилых дома, 241 домохозяйство, 1 тыс. 835 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, повреждено 15 мостовых переходов и разрушен один мост через реку Латорица в с. Котельница Воловецкого района