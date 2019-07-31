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Сегодня Украину местами накроют дожди

Новости » Общество    31.07.2019 - 08:00
Сегодня Украину местами накроют дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На западе и востоке страны сегодня будут небольшие дожди

Погода в Украине 31 июля улучшится в северных областях, по всей остальной территории страны дожди и грозы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в Луцкой, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +23+27, ночью ожидается +14+16.

Сегодня Украину местами накроют дожди

На западе и востоке страны сегодня будут небольшие дожди. Температура воздуха днем достигнет +25+28, а ночью ожидается +16+18. В южных областях сегодня также дожди, температура воздуха днем +30+33, ночью ожидается +20+23. Также, по данным синоптиков, ухудшится погода в Крыму и Крымской области. Там температура воздуха днем достигнет +31+33, а ночью ожидается +21+23.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в Киеве сегодня солнечно. Температура воздуха днем достигнет +23+25, ночью ожидается +15+17.

Сегодня Украину местами накроют дожди

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