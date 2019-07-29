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В Киеве из-за жары ограничили движение грузовиков

Новости » Инфраструктура    29.07.2019 - 13:24
В Киеве из-за жары ограничили движение грузовиков
Иллюстративное фото (Андрей Коваль, РБК-Украина)

Ограничение будет действовать до 18:00

Из-за повышения температуры воздуха в Киеве ограничено движение тяжеловесного транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Патрульной полиции Киева.

Отмечается, что значительная интенсивность движения большегрузного транспорта, а также повышение температуры воздуха выше +28 градусов приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них продольной и усадочной деформации.

"С целью сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог и улиц в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для тяжеловесного транспорта с 11:00 до 18:00. Время ограничения может варьироваться согласно с температурныс режимом", - говорится в сообщении.

Отметим, Укргидрометцентр предупредил, что с 29 по 31 июля в столице ожидается высокая (4 уровня) пожарная неезпека.

Как сообщало РБК-Украина, на участке автодороги М03 Киев-Харьков в Киевской области на три месяца ограничат движение автотранспорта. Движение будет закрыто с 20 июля по 20 октября в связи с проведением капитального ремонта транспортной развязки. На время ремонта организован обьезд.

Кроме того, киевский фуникулер приостановил работу с 22 июля до 23 августа в связи с ежегодным техническим осмотром.

 

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