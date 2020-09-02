В Украине ответили на обвинения России в "дестабилизации ситуации в Беларуси"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "плодом болезненной фантазии" обвинения Украины со стороны России в дестабилизации ситуации в Беларуси. По его словам, Россия пытается выдать своих "зеленых человечков" за украинских экстремистов.

Об этом Кулеба написал в Faceboook.

Глава МИД отметил, что Украина не вела, не ведет и не буде вести никакой подрывной деятельности против Беларуси.

"Россия наоборот заявляет, что уже направила некоторых своих "специалистов" в Беларусь и готова направить их еще больше. Попытки России представить своих "зеленых человечков" в Беларуси как украинских экстремистов - это дешевый и проигрышный трюк. Воистину, как говорит пословица: "вор кричит - держите вора", - написал Кулеба.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Украине подготовили сотни экстремистов для подрывной деятельности на территории Беларуси. По его словам, лагеря якобы таких экстремистов в Украине находятся, в частности, в Волынской и Днепропетровской областях.

Также сообщалось, что глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что власти страны не позволили реализовать украинский сценарий "цветной революции" извне.

Кроме этого РБК-Украина писало, что, по словам президента РФ Владимира Путина, Россия подготовила силовиков для отправки в Беларусь для урегулирования конфликта.