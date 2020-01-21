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Україні не відповіли, чи виключать тризуб з терористичних символів Британії

Новини » Політика     21.01.2020 - 09:16
Україні не відповіли, чи виключать тризуб з терористичних символів Британії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Британію просять надати додаткові роз'яснення

Посольство України у Великій Британії заявило, що у реакції британського уряду не йдеться про те, чи виключать тризуб з переліку терористичних символів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства.

Зазначається, що Україна просить додаткових роз'яснень з боку британської сторони

"І все ж, немає чіткої відповіді на просте запитання: чи буде видалено тризуб, конституційний національний символ та герб України, з Посібника з протидії екстремізму. Просимо додаткових роз'яснень з боку британської сторони", - йдеться в заяві посольства.

Крім того, глава МЗС України Вадим Пристайко закликав видалити тризуб з посібника "Керівництво з протидії екстремізму" британської поліції.

"Оскільки про це шкодують. Настав час переглянути Посібник, видаливши український тризуб, який не належить до нього", - написав Пристайко у Twitter.

Нагадаємо, у заяві, поширеній ввечері 20 січня, йдеться про те, що Британія усвідомлює й шкодує через образу, заподіяну появою українського тризуба в "наочному посібнику" британської поліції. Однак не вкказано, чи буде виключений тризуб із посібника.

Раніше повідомлялося, що Великобританія внесла зображення тризуба, який є конституційним гербом України, в антитерористичне керівництво, розроблене поліцією.

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