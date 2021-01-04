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В Украине за отсутствие маски на Новый год оштрафовали 6,5 тысяч человек

Киев, Понедельник 04 января 2021 17:09
В Украине за отсутствие маски на Новый год оштрафовали 6,5 тысяч человек
Фото: Игорь Клименко (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине во время празднования Нового года правоохранители продолжили фиксировать нарушения карантина. Так, было выписано 6,5 тысячи протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан за отсутствие масок.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующую информацию привел начальник Национальной полиции Игорь Клименко во время селекторного совещания с участием президента Владимира Зеленского.

"За нарушение масочного режима в течение новогодних праздников правоохранители составили 6500 протоколов", - заявил Клименко.

Напомним, во Франции во время празднования Нового года правоохранители оштрафовали 6,6 тысячи человек за нарушение карантина. Все они нарушили комендантский час.

Отметим, в Украине за вчера выявили чуть более 4 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Запорожской области и Киеве.

Также в Офисе президента заявили, что в Украине уже пятую неделю подряд сокращается динамика заболеваемости COVID-19. Также сократилось число госпитализаций и заболеваний пневмонией.

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