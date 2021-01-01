Во Франции оштрафовали 6,6 тысяч человек за нарушение карантина в Новый год

Фото: полицейский автомобиль (flickr.com/spottingweb)

Во Франции в новогоднюю ночь оштрафовали 6 650 человек. Все они нарушили комендантский час.

Об этом сообщает BFM TV.

C 20:00 31 декабря по 6:00 1 января полиция провела 45,4 тысячи проверок и 6,6 тысяч человек не назвали уважительную причину выхода на улицу в этот период. Суммы штрафов не названы, но во Франции за первое нарушение комендантского часа штрафуют на 135 евро. В случае повторного нарушения сумма может вырасти до 3750 евро.

Также в новогоднюю ночь задержали 682 человека за различные правонарушения, 407 из них отправлены под стражу. Кроме этого, были зафиксированы случаи агрессивного поведения граждан в отношении правоохранителей, в результате которого пострадали 25 полицейских и жандармов.

Ранее сообщалось, что в коммуне Льерон устроили вечеринку с участием двух тысяч человек. При попытке разгона произошли столкновения с полицейскими. Правоохранителям пришлось отступить и контролировать подступы к месту проведения мероприятия в ожидании подкрепления.

Напомним, министр здравоохранения Франции Оливье Веран не исключил введения третьего локдауна в стране в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Сейчас нагрузка на систему здравоохранения Франции остается высокой.