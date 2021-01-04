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В Україні за відсутність маски на Новий рік оштрафували 6,5 тисяч осіб

Київ, Понеділок 04 січня 2021 17:09
В Україні за відсутність маски на Новий рік оштрафували 6,5 тисяч осіб
Фото: Ігор Клименко (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні під час святкування Нового року правоохоронці продовжили фіксувати порушення карантину. Так, було виписано 6,5 тисячі протоколів про адміністративні правопорушення щодо громадян за відсутність масок.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Відповідну інформацію навів начальник Національної поліції Ігор Клименко під час селекторної наради за участю президента Володимира Зеленського.

"За порушення маскового режиму протягом новорічних свят правоохоронці склали 6500 протоколів", - заявив Клименко.

Нагадаємо, у Франції під час святкування Нового року правоохоронці оштрафували 6,6 тисячі осіб за порушення карантину. Всі вони порушили комендантську годину.

Відзначимо, в Україні за вчора виявили трохи більше ніж 4 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Запорізькій області та Києві.

Також в Офісі президента заявили, що в Україні вже п'ятий тиждень поспіль скорочується динаміка захворюваності COVID-19. Також скоротилася кількість госпіталізацій і захворювань пневмонією.

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