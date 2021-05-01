В Украине отсрочили закрытие школ-интернатов еще на год. Сегодня в силу вступил соответствующий закон.
Закон вчера был опубликован в издании "Голос Украины".
Он вступил в силу на следующий день после обнародования.
В прошлом году парламент принял закон, которым отсрочили трансформацию санаторных школ на год. Однако, как отметили в профильном комитете, не все учредители взвешенно подошли к этому вопросу.
Закон переносит трансформацию санаторных школ на год - до июля 2022 года. В документе основателей обязали согласовывать в Министерстве образования и науки проекта решения о ликвидации и реорганизации санаторных и специальных школ, а также учебно-реабилитационных центров.
Напомним, на заседании 13 апреля Верховная рада отсрочила закрытие школ-интернатов еще на год.
Как писало РБК-Украина, ранее комитет по вопросам образования рекомендовал ВР принять этот законопроект за основу и в целом.
Так, 31 июля прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон о трансформации образовательной сети, которым предусматривалась отсрочка закрытия школ-интернатов.