В Україні відтермінували закриття шкіл-інтернатів ще на рік. Сьогодні набув чинності відповідний закон.
Закон вчора був опублікований у виданні "Голос України".
Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення.
Торік парламент прийняв закон, яким відтермінувала трансформацію санаторних шкіл на рік. Однак, як зазначили в профільному комітеті, не всі засновники виважено підійшли до цього питання.
Закон переносить трансформацію санаторних шкіл на рік - до липня 2022 року. У документі засновників зобов'язали погоджувати в Міністерстві освіти і науки проекти рішення про ліквідацію та реорганізацію санаторних та спеціальних шкіл, а також навчально-реабілітаційних центрів.
Нагадаємо, на засіданні 13 квітня Верховна рада відстрочила закриття шкіл-інтернатів ще на рік.
Як писало РБК-Україна, раніше комітет з питань освіти рекомендував ВР прийняти цей законопроект за основу і в цілому.
Так, 31 липня минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про трансформацію освітньої мережі, яким передбачалася відстрочка закриття шкіл-інтернатів.