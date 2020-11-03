В Украине отсрочили сокращение местных судов из-за админреформы

Фото: суд (freepik)

В Украине отсрочили сокращение местных судов из-за административной реформы. Верховная рада приняла за основу и в целом соответствующий законопроект №3025а.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 256 парламентариев.

Согласно закону, местные суды пока будут продолжать работать в действующих территориальных юрисдикциях, несмотря на проведенную реформу: соответствующий пункт №3-1 внесли в заключительные и переходные положения закона о судоустройстве и статусе судей.

В документе прописано, что система местных судов продолжит работу в прежнем виде до принятия закона о ее изменении, однако не позже 1 января 2022 года.

Как писало РБК-Украина, Рада также приняла за основу законопроект о реорганизации общин и районов. Он регулирует вопросы окончания полномочий сельских, поселковых, городских голов, сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, районных советов в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины.

Напомним, в Украине появятся новые районы: Верховная рада приняла за основу и в целом соответствующее постановление Кабинета министров. При этом 490 ныне существующих района будут ликвидированы.