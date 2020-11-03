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Рада приняла за основу закон о реорганизации общин и районов

Украина, Вторник 03 ноября 2020 12:51
Рада приняла за основу закон о реорганизации общин и районов
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада приняла за основу законопроект о реорганизации общин и районов. Речь идет о законопроекте №3651-д.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 280 парламентариев.

Проект регулирует вопросы окончания полномочий сельских, поселковых, городских голов, сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, районных советов в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины.

Также в законе прописана реорганизация сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, районных советов как юридических лиц публичного права.

Документом решается вопрос:

  • правопреемства в отношении имущества, прав и обязанностей территориальных общин, территории которых были включены в территории общин, утвержденных Кабмином;
  • правопреемства в отношении имущества, прав и обязанностей районных советов, которые представляли общие интересы территориальных общин ликвидированных районов.

Предусматривается продление до окончания бюджетного периода выполнения бюджетов территориальных общин и бюджетов районов, ликвидированных парламентом.

Кроме того, в законопроекте определены особенности государственной регистрации в отношении органов местного самоуправления и РГА.

Как писало РБК-Украина ранее, советник министра развития общин и территорий Иван Лукеря рассказал, что в ликвидированных районах после принятия законопроекта №3651 часть больниц может остаться в собственности районов, а часть отойдет общинам. Однако, территориальное расположение школ и медицинских учреждений останется прежним.

Следует отметить, что именно этот законопроект парламентарии отправили на повторное первое чтение.

Напомним, в Украине появятся новые районы: Верховная рада приняла за основу и в целом соответствующее постановление Кабинета министров.

В частности, в АР Крым и областях создадут 136 районов, из них 17 - на временно оккупированной территории АРК, Донецкой и Луганской областей. При этом существующие 490 районов ликвидируются.

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