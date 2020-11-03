В Україні відтермінували скорочення місцевих судів через адмінреформу

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В Україні відтермінували скорочення місцевих судів через адміністративну реформу. Верховна рада прийняла за основу і в цілому відповідний законопроект №3025а.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 256 парламентаріїв.

Відповідно до закону, місцеві суди поки будуть продовжувати працювати в діючих територіальних юрисдикціях попри проведену реформу: відповідний пункт №3-1 внесли в заключні і перехідні положення закону про судоустрій і статус суддів.

У документі прописано, що система місцевих судів продовжить роботу в колишньому вигляді до прийняття закону про її зміну, проте не пізніше за 1 січень 2022 року.

Як писало РБК-Україна, Рада також прийняла за основу законопроект про реорганізацію громад і районів. Він регулює питання закінчення повноважень сільських, селищних, міських голів, сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів, районних рад у зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальний устрій України.

Нагадаємо, в Україні з'являться нові райони: Верховна рада прийняла за основу і в цілому відповідну постанову Кабінету міністрів. При цьому 490 нині існуючих районів будуть ліквідовані.