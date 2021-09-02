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В Украине оценили возможность силового возвращения Крыма

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине исключают возможность силового возвращения Крыма. Только политико-дипломатический путь.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова в интервью для "Лига.net".

По его словам, от действий России на море страдают уже и другие страны. Включительно и страны НАТО.

"Я считаю, что мы не сможем освободить Крым военным путем. Современная стратегия - политико-дипломатический путь. К ней относится и мощный юридический фронт всего цивилизованного мира против РФ", - сообщил он.

Напомним, Украина передала США список пленных в Крыму и на Донбассе.

Отметим, за весну-лето Россия увеличила свой военный контингент в Крыму.

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