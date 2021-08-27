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За весну-лето Россия увеличила свой военный контингент в Крыму, - разведка

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Пятница 27 августа 2021 10:17
За весну-лето Россия увеличила свой военный контингент в Крыму, - разведка Фото Россия увеличила военный контингент в Крыму (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

С первых дней оккупации Россия превращает Крымский полуостров на военную базу для контроля над Черным и Азовским морем. За весну-лето РФ увеличила свой военный контингент в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Он напомнил, что угроза не только Украине, но всей Европе, растет с каждым днем.

"С начала оккупации полуострова Россия практически ежегодно увеличивает свой военный контингент в Крыму. Понятно, что именно это и была основная цель оккупации Крыма, ведь полуостров имеет очень выгодное геополитическое размещения, позволяет России иметь существенные преимущества и возможность влияния на страны причерноморского региона", - отметил Буданов.

Кроме того, по словам главы украинской разведки, Москва использует полуостров и как базу для обеспечения российского военного присутствия в Сирии.

"Мы готовы к борьбе до полной деоккупации Крымского полуострова. Крым будет освобожден, а преступники - наказаны", - заявил Буданов.

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