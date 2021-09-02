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В Україні оцінили можливість силового повернення Криму

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виключають можливість силового повернення Криму. Тільки політико-дипломатичний шлях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова віце-прем’єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова в інтерв'ю для "Ліга.net".

За його словами, від дій Росії на морі страждають уже й інші країни. Включно і країни НАТО.

"Я вважаю, що ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом. Сучасна стратегія - політико-дипломатичний шлях. До неї відноситься і потужний юридичний фронт усього цивілізованого світу проти РФ", - повідомив він.

Нагадаємо, Україна передала США список полонених в Криму та на Донбасі.

Зазначимо, за весну-літо Росія збільшила свій військовий контингент у Криму.

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