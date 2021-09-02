В Україні оцінили можливість силового повернення Криму

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова віце-прем’єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова в інтерв'ю для " Ліга.net ".

За його словами, від дій Росії на морі страждають уже й інші країни. Включно і країни НАТО.

"Я вважаю, що ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом. Сучасна стратегія - політико-дипломатичний шлях. До неї відноситься і потужний юридичний фронт усього цивілізованого світу проти РФ", - повідомив він.