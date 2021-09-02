ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине оценили возможность силового возвращения Крыма

Новина українською →
Киев, Четверг 02 сентября 2021 08:21
В Украине оценили возможность силового возвращения Крыма Фото: вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (t me OP_UA)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине исключают возможность силового возвращения Крыма. Только политико-дипломатический путь.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова в интервью для "Лига.net".

По его словам, от действий России на море страдают уже и другие страны. Включительно и страны НАТО.

"Я считаю, что мы не сможем освободить Крым военным путем. Современная стратегия - политико-дипломатический путь. К ней относится и мощный юридический фронт всего цивилизованного мира против РФ", - сообщил он.

Напомним, Украина передала США список пленных в Крыму и на Донбассе.

Отметим, за весну-лето Россия увеличила свой военный контингент в Крыму.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Украина
NEWS
Два часа переговоров и совместное заявление. Как прошла первая встреча Зеленского и Байдена
Два часа переговоров и совместное заявление. Как прошла первая встреча Зеленского и Байдена
DAILY
Своя игра. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Своя игра. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена