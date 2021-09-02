В Украине оценили возможность силового возвращения Крыма

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на слова вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова в интервью для " Лига.net ".

По его словам, от действий России на море страдают уже и другие страны. Включительно и страны НАТО.

"Я считаю, что мы не сможем освободить Крым военным путем. Современная стратегия - политико-дипломатический путь. К ней относится и мощный юридический фронт всего цивилизованного мира против РФ", - сообщил он.