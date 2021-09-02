В Україні оцінили можливість силового повернення Криму
Фото: віце-прем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (t me OP_UA)
В Україні виключають можливість силового повернення Криму. Тільки політико-дипломатичний шлях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова віце-прем’єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова в інтерв'ю для "Ліга.net".
За його словами, від дій Росії на морі страждають уже й інші країни. Включно і країни НАТО.
"Я вважаю, що ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом. Сучасна стратегія - політико-дипломатичний шлях. До неї відноситься і потужний юридичний фронт усього цивілізованого світу проти РФ", - повідомив він.