В Украине оценили риск остаться без топлива из Беларуси

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о монопольном положении Беларуси в Украине в вопросе поставок топлива. Украине нужно диверсифицировать эти поставки.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра на форуме "Украина 30".
Он заявил, что сегодня Украина не может полагаться на Беларусь под руководством Александра Лукашенко.
"Сейчас мы стали потребителем топлива из Беларуси, по некоторым позициям почти монопольное положение. Эту ситуацию нужно исправлять", - считает Кулеба.
По его словам, не стоит забывать, что продажа топлива Украине - это важная составляющая экономики Беларуси.
"Поэтому Лукашенко и не стреляет себе в ногу, пытаясь использовать этот рычаг. Но риск есть, мы должны его учитывать", - заявил Кулеба.
Напомним, в Украине назвали угрозы от разрыва экономических связей с Беларусью.
Ранее РБК-Украина писало об экономической зависимости Украины от Беларуси. Более подробно в материале издания.