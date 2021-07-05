В Україні оцінили ризик залишитись без пального з Білорусі

Він заявив, що сьогодні Україна не може покладатись на Білорусь під керівництвом Олександра Лукашенка.

"Наразі ми стали споживачем пального з Білорусі, за деякими позиціями майже монопольне становище. Цю ситуацію потрібно виправляти", - вважає Кулеба.

За його словами, не варто забувати, що продаж пального Україні - це важлива складова економіки Білорусі.

"Тому Лукашенко і не стріляє собі в ногу, намагаючись використати цей важіль. Але ризик є, ми маємо його враховувати", - заявив Кулеба.