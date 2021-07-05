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В Україні оцінили ризик залишитись без пального з Білорусі

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про монопольне становище Білорусі в Україні в питанні постачання пального. Україні потрібно диверсифікувати ці постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра на форумі "Україна 30".

Він заявив, що сьогодні Україна не може покладатись на Білорусь під керівництвом Олександра Лукашенка.

"Наразі ми стали споживачем пального з Білорусі, за деякими позиціями майже монопольне становище. Цю ситуацію потрібно виправляти", - вважає Кулеба.

За його словами, не варто забувати, що продаж пального Україні - це важлива складова економіки Білорусі.

"Тому Лукашенко і не стріляє собі в ногу, намагаючись використати цей важіль. Але ризик є, ми маємо його враховувати", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, в Україні назвали загрози від розриву економічних зв'язків з Білоруссю.

Раніше РБК-Україна писало про економічну залежність України від Білорусі. Більш детально в матеріалі видання.

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