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В Украине назвали угрозы от разрыва экономических связей с Беларусью

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Киев, Вторник 15 июня 2021 09:20
В Украине назвали угрозы от разрыва экономических связей с Беларусью Фото: заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Для Украины в отдельных отраслях потенциальные ограничения со стороны белорусов могут быть достаточно болезненными. В частности, в Беларусь идет около 20% украинского экспорта кондитерских изделий и около трети экспортного пива.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка, говорится в материале "Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью".

В частности, информация об остановке поставки бензина А-95 в Украину вызвала легкую панику. Но в итоге белорусский А-95 в Украине все же отгрузят, хоть и в меньших объемах, чем обычно.

"Нам надо было оценить, с чем мы имеем дело: это политика, экономика или технологические процессы. История с бензином - это были технологические процессы", - сказал Качка.

По его словам, наблюдались попытки разыграть эту ситуацию в политическом контексте с белорусской стороны.

Украинский бизнес, зависимый от импорта из Беларуси, активно просчитывает план Б, на случай если вдруг эти поставки прекратятся, отметил Качка. Но оценить вероятность такого сценария и тем более во временной перспективе торговый представитель не берется.

Напомним, белорусы в Украине устроили протесты на границе.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала США расширить санкции против Беларуси.

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Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью
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