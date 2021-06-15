В Украине назвали угрозы от разрыва экономических связей с Беларусью

Для Украины в отдельных отраслях потенциальные ограничения со стороны белорусов могут быть достаточно болезненными. В частности, в Беларусь идет около 20% украинского экспорта кондитерских изделий и около трети экспортного пива.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка, говорится в материале "Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью" .

В частности, информация об остановке поставки бензина А-95 в Украину вызвала легкую панику. Но в итоге белорусский А-95 в Украине все же отгрузят, хоть и в меньших объемах, чем обычно.

"Нам надо было оценить, с чем мы имеем дело: это политика, экономика или технологические процессы. История с бензином - это были технологические процессы", - сказал Качка.

По его словам, наблюдались попытки разыграть эту ситуацию в политическом контексте с белорусской стороны.

Украинский бизнес, зависимый от импорта из Беларуси, активно просчитывает план Б, на случай если вдруг эти поставки прекратятся, отметил Качка. Но оценить вероятность такого сценария и тем более во временной перспективе торговый представитель не берется.