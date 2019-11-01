В Украине без отопления остаются жители Херсонской области

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

К отоплению подключены 77,8% жилых домов и 82,2% объектов социальной сферы

Отопление жилого фонда в Украине начато в 23 областях, неподключенной остается Херсонская область. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.

Согласно данным министерства, по состоянию на 1 ноября, к отоплению подключены 77,8% жилых домов и 82,2% объектов социальной сферы.

В Закарпатской и Ивано-Франковской областях отапливаются 100% объектов жилого и социального фондов. Кроме того, 100% объектов социального фонда подключены к отоплению в Винницкой и Житомирской областях, 99% - в Киеве.

Самые низкие показатели подключения отопления объектов социального фонда в Запорожской (56,9%), Черновицкой (42,3%) и Херсонской (12,9%) областях.

Среди жилого фонда самые низкие показатели имеют Николаевская (24,4%) и Одесская (12,8%) области. В Херсонской области жилые дома к отоплению не подключены.

Напомним, отопительный сезон в Днепре, Пятихатках, Софиевке и селах Лиховка и Саксагань (Днепропетровская область) под угрозой срыва.

Также РБК-Украина сообщало, что в "Нафтогазе" заявили, что Украина пройдет отопительный сезон даже без контракта на транзит российского газа в Европу.