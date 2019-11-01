ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні без опалення залишаються мешканці Херсонської області

Новини » Суспільство     01.11.2019 - 10:39
В Україні без опалення залишаються мешканці Херсонської області
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До опалення підключені 77,8% житлових будинків та 82,2% об'єктів соціальної сфери

Опалення житлового фонду в Україні розпочато в 23 областях, непідключеною залишається Херсонська область. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства розвитку громад і територій України у Facebook.

Згідно з даними міністерства, станом на 1 листопада, до опалення підключені 77,8% житлових будинків та 82,2% об'єктів соціальної сфери.

У Закарпатській та Івано-Франківській областях опалюються 100% об'єктів житлового і соціального фондів. Крім того, 100% об'єктів соціального фонду підключені до опалення у Вінницькій і Житомирській областях, 99% - у Києві.

Найнижчі показники підключення опалення об'єктів соціального фонду у Запорізькій (56,9%), Чернівецькій (42,3%) та Херсонській (12,9%) областях.

Серед житлового фонду найнижчі показники мають Миколаївська (24,4%) та Одеська (12,8%) області. У Херсонській області житлові будинки до опалення не підключено.

В Україні без опалення залишаються мешканці Херсонської області

Нагадаємо, опалювальний сезон у Дніпрі, П'ятихатках, Софіївці та селах Лиховка і Саксагань (Дніпропетровська область) під загрозою зриву.

Також РБК-Україна повідомляло, що в "Нафтогазі" заявили, що Україна пройде опалювальний сезон навіть без контракту на транзит російського газу в Європу.

"Нафтогаз" різко підвищив ціну газу на листопад До опалювального сезону в Україні було не готове лише одне місто
Новини України отоплениеХерсонская областьотопительный сезонгаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся