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В Украине отменят контроль за соблюдением самоизоляции. Шмыгаль назвал причину

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Среда 16 июня 2021 14:33
В Украине отменят контроль за соблюдением самоизоляции. Шмыгаль назвал причину Фото: в Украине отменят контроль за самоизоляцией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине прекратят контролировать соблюдение самоизоляции. Контроль не будет осуществляться, пока страна в "зеленой" зоне карантинных ограничений.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, в это время будут обновлять приложение "Дій вдома".

"Пока у нас зеленый уровень, то контроль самоизоляции не будет осуществляться. это позволит обновить приложение "Дій вдома", - сказал Шмигаль.

Ранее сообщалось, что карантин в Украине сегодня продлят до 31 августа.

Напомним, в Украине обнаружили 1045 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых случаев в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в Украине уже не прогнозируют таких волн коронавируса как весной и осенью 2020 года.

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