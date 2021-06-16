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Карантин в Украине продлят до 31 августа, - Шмыгаль

Новина українською →
Киев, Среда 16 июня 2021 13:23
Карантин в Украине продлят до 31 августа, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Карантин в Украине продлят до 31 августа. Ситуация с коронавирусом в стране улучшилась, но надо быть готовыми ко всему.

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина находится в "зеленой" зоне даже по критериям ЕС.

"Правительство официально продлит карантин до 31 августа, но мы ослабим определенные меры", - заявил Шмыгаль.

Он заявил, что страна должна быть готова к любому развитию событий и оставаться мобилизованной.

Напомним, в Украине обнаружили 1045 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в Украине уже не прогнозируют таких волн коронавируса, как весной и осенью 2020 года.

Также Ляшко заявил, что сейчас около 12 тысяч мутаций коронавируса SARS-CoV-2. И только четыре из них вызывают у Минздрава беспокойства.

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