В Україні скасують контроль за дотриманням самоізоляції. Шмигаль назвав причину

В Україні припинять контролювати дотримання самоізоляції. Контроль не буде здійснюватися, поки країна у "зеленій" зоні карантинних обмежень.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, у цей час будуть оновлювати додаток "Дій вдома".

"Поки у нас зелений рівень, то контроль самоізоляції не буде здійснюватися. це дасть змогу оновити додаток "Дій вдома", - сказав Шмигаль.