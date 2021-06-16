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В Україні скасують контроль за дотриманням самоізоляції. Шмигаль назвав причину

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Середа 16 червня 2021 14:33
В Україні скасують контроль за дотриманням самоізоляції. Шмигаль назвав причину Фото: в Україні скасують контроль за самоізоляцією (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні припинять контролювати дотримання самоізоляції. Контроль не буде здійснюватися, поки країна у "зеленій" зоні карантинних обмежень.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, у цей час будуть оновлювати додаток "Дій вдома".

"Поки у нас зелений рівень, то контроль самоізоляції не буде здійснюватися. це дасть змогу оновити додаток "Дій вдома", - сказав Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що карантин в Україні сьогодні продовжать до 31 серпня.

Нагадаємо, в Україні виявили 1045 нових випадків коронавірусу за минулу добу. Найбільше нових випадків у Києві, Київській та Харківській областях.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що в Україні вже не прогнозують таких хвиль коронавірусу, як навесні та восени 2020 року.

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