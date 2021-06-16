В Україні скасують контроль за дотриманням самоізоляції. Шмигаль назвав причину
В Україні припинять контролювати дотримання самоізоляції. Контроль не буде здійснюватися, поки країна у "зеленій" зоні карантинних обмежень.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
За його словами, у цей час будуть оновлювати додаток "Дій вдома".
"Поки у нас зелений рівень, то контроль самоізоляції не буде здійснюватися. це дасть змогу оновити додаток "Дій вдома", - сказав Шмигаль.
Раніше повідомлялося, що карантин в Україні сьогодні продовжать до 31 серпня.
Нагадаємо, в Україні виявили 1045 нових випадків коронавірусу за минулу добу. Найбільше нових випадків у Києві, Київській та Харківській областях.
Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що в Україні вже не прогнозують таких хвиль коронавірусу, як навесні та восени 2020 року.