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В Украине отменили самоизоляцию при пересечении КПВВ на Донбассе

Автор: Сергей Пышкин

Недавно пересечение КПВВ на Донбассе вызвало много проблем из-за обязательной установки приложения "Дома". Во время последнего заседания правительства, было принято решение отменить самоизоляцию при въезде в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"Отменили требование о самоизоляции для украинцев, которые въезжают в Украину через КПВВ с временно оккупированных территорий", - пишет Виктор Ляшко.

Добавим, что отмену приложения "Дома" инициировала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам несмотря на COVID-ограничения, приложение вызвало большие трудности у людей при пересечении КПВВ.

"Они должны скачать приложение "Действуй Дома". Для этого нужен смартфон. Люди не имеют столько денег, чтобы позволить себе купить смартфон", - отмечала Верещук.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что приложение "Дома" при пересечении КПВВ на Донбассе планировали отменить до конца текущего года.

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КПВВУкраина