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Приложение "Вдома" при пересечении КПВВ на Донбассе могут отменить, - Верещук

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Украина, Воскресенье 26 декабря 2021 02:17
Приложение "Вдома" при пересечении КПВВ на Донбассе могут отменить, - Верещук Фото: Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Приложение "Вдома" при пересечении КПВВ на Донбассе могут отменить до конца этого года. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Ирины Верещук изданию "Новости Донбасса".

По словам Верещук, она посетила КПВВ в Станице Луганской увидела проблему, с которой часто сталкиваются люди.

"У нас есть ограничения из-за ковида. Я увидела насколько это проблема для пенсионеров, для пожилых людей, для женщин с детьми, для всех, кто пересекает КПВВ. Они должны скачать приложение "Дій Вдома". Для этого нужен смартфон. Люди не имеют столько денег, чтобы позволить себе купить смартфон", - рассказывает Верещук.

По ее словам, она обратилась за помощью в решении проблемы к президенту и премьер-министру страны.

"Я вернулась с Луганщины и пришла с решением этой проблемы к премьеру, а затем и к президенту. И вы знаете, они меня поддержали. И если все будет хорошо, то мы до конца года снесем это обязательное приложение "Вдома" и люди смогут не страдая пересекать КПВВ", - сказала Верещук.

Напомним, что ранее Верещук рассказала, как обстоит ситуация с обменом пленными. По ее словам, Украина готова на любые варианты, но Россия против.

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