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В Україні скасували самоізоляцію при перетині КПВВ на Донбасі

Автор: Сергій Пишкін

Нещодавно перетин КПВВ на Донбасі викликав багато проблем через обов’язкове встановлення додатку "Вдома". Під час останнього засідання уряду, було прийнято рішення скасувати самоізоляцію при в’їзді в Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

"Скасували вимогу щодо самоізоляції для українців, які в’їжджають в Україну через КПВВ з тимчасово окупованих територій", - пише Віктор Ляшко.

Додамо, що скасування додатку "Вдома" ініціювала міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За її словами попри COVID-обмеження, додаток викликав великі труднощі у людей при перетині КПВВ.

"Вони повинні завантажити додаток "Дій Вдома". Для цього потрібен смартфон. Люди не мають стільки грошей, щоб дозволити собі купити смартфон", - відзначала Верещук.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що додаток "Вдома" при перетині КПВВ на Донбасі планували скасувати до кінця поточного року.

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КПВВУкраїна