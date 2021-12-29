В Украине отменили самоизоляцию при пересечении КПВВ на Донбассе

Недавно пересечение КПВВ на Донбассе вызвало много проблем из-за обязательной установки приложения "Дома". Во время последнего заседания правительства, было принято решение отменить самоизоляцию при въезде в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"Отменили требование о самоизоляции для украинцев, которые въезжают в Украину через КПВВ с временно оккупированных территорий", - пишет Виктор Ляшко.

Добавим, что отмену приложения "Дома" инициировала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам несмотря на COVID-ограничения, приложение вызвало большие трудности у людей при пересечении КПВВ.

"Они должны скачать приложение "Действуй Дома". Для этого нужен смартфон. Люди не имеют столько денег, чтобы позволить себе купить смартфон", - отмечала Верещук.