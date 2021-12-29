В Україні скасували самоізоляцію при перетині КПВВ на Донбасі

Нещодавно перетин КПВВ на Донбасі викликав багато проблем через обов’язкове встановлення додатку "Вдома". Під час останнього засідання уряду, було прийнято рішення скасувати самоізоляцію при в’їзді в Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

"Скасували вимогу щодо самоізоляції для українців, які в’їжджають в Україну через КПВВ з тимчасово окупованих територій", - пише Віктор Ляшко.

Додамо, що скасування додатку "Вдома" ініціювала міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За її словами попри COVID-обмеження, додаток викликав великі труднощі у людей при перетині КПВВ.

"Вони повинні завантажити додаток "Дій Вдома". Для цього потрібен смартфон. Люди не мають стільки грошей, щоб дозволити собі купити смартфон", - відзначала Верещук.