ru ua
Ср, 29 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні скасували самоізоляцію при перетині КПВВ на Донбасі

Новость на русском →
Середа 29 грудня 2021 15:57
В Україні скасували самоізоляцію при перетині КПВВ на Донбасі Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Нещодавно перетин КПВВ на Донбасі викликав багато проблем через обов’язкове встановлення додатку "Вдома". Під час останнього засідання уряду, було прийнято рішення скасувати самоізоляцію при в’їзді в Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

"Скасували вимогу щодо самоізоляції для українців, які в’їжджають в Україну через КПВВ з тимчасово окупованих територій", - пише Віктор Ляшко.

Додамо, що скасування додатку "Вдома" ініціювала міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За її словами попри COVID-обмеження, додаток викликав великі труднощі у людей при перетині КПВВ.

"Вони повинні завантажити додаток "Дій Вдома". Для цього потрібен смартфон. Люди не мають стільки грошей, щоб дозволити собі купити смартфон", - відзначала Верещук.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що додаток "Вдома" при перетині КПВВ на Донбасі планували скасувати до кінця поточного року.

Читайте РБК-Україна в Google News
КПВВ Україна
NEWS
Стало відомо, скільки дітей загинули від початку війни на Донбасі
Стало відомо, скільки дітей загинули від початку війни на Донбасі
DAILY
Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою