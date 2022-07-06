В Украине отменили новые правила на передвижение военнообязанных

Во время сегодняшнего заседания Ставки верховного главнокомандующего ВСУ был рассмотрен вопрос документа касаемо предоставления разрешения мужчинам на свободное передвижение за пределы места жительства. Порядок со своей стороны вызвал широкого общественного резонанса.

Как отметил Залужный, документ не имел целью ограничить права и свободу граждан Украины, однако его появление повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения, а также незаконные действия по препятствованию перемещению граждан. Это, со своей стороны, послужило основанием для дискредитации наших военных и военного руководства.

"Поэтому начальником Генерального штаба ВСУ с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принято решение об отмене действия Порядка с отправкой на доработку", - пишет главнокомандующий ВСУ.

Обновленный документ разработают на основе изменений в законах Украины и подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих перемещение военнообязанных мужчин в условиях военного положения.

"Существующая законодательная база не учитывает реалий настоящего и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов", - добавляет Залужный.