В Україні скасували нові правила на пересування військовозобов'язаних

Під час сьогоднішнього засідання Ставки верховного головнокомандувача ЗСУ розглянули питання щодо дозволу чоловікам вільно пересуватися за межі місця проживання. Поданий раніше документ, своєю чергою, викликав широкий суспільний резонанс.

Як відзначив Залужний, документ не мав на меті обмежити права й свободу громадян України, однак його поява спричинила численні маніпуляції, різночитання, а також незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян. Це, зі свого боку, стало підставою для дискредитації наших військових та військового керівництва.

"Тому начальником Генерального штабу ЗСУ з метою недопущення подальших маніпуляцій довкола цього питання прийнято рішення про скасування дії Порядку з відправленням на доопрацювання", - пише головнокомандувач ЗСУ.

Оновлений документ розроблять на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення військовозобов'язаних чоловіків в умовах воєнного стану.

"Наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів", - додає Залужний.