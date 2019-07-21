В Украине открылись избирательные участки

В день внеочередных выборов в Верховную раду Украины, 21 июля, избирательные участки для голосования открылись в 8 утра. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, избиратели могут проголосовать до 20:00.

Напомним, с 18 июля Национальная полиция взяла под круглосуточную охрану все избирательные комиссии в связи с досрочными парламентскими выборами.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 17 июля полиция открыла 250 уголовных производств по факту нарушений избирательной кампании на внеочередных выборах в Верховную раду, о чем свидетельствую данные Министерства внутренних дел.

Так, по информации министерства, правоохранители зарегистрировали уже 4843 нарушений во время избирательной кампании и составили 930 административных протоколов. Также по факту нарушений Национальная полиция открыла 250 уголовных производств.

Добавим также, по данным Центральной избирательной комиссии, место голосования изменили 280 тыс. 992 украинца. При этом наибольшее количество заявлений было подано от избирателей Донецкой области и города Киева - 42 тыс. 642 и 21 тыс. 239 соответственно.